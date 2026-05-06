В МИД заявили о готовности защищать Калининградскую область при любых сценариях

Посол Булатов: Россия работает на упреждение в вопросе обороны Калининграда
Россия работает на упреждение в вопросе обороны Калининградской области, готова к любым сценариям развития ситуации. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

Он отметил, что расположение Калининградской области диктует необходимость уникальных мер для обеспечения безопасности и создания нужных условий для выявления потенциала этого региона.

Булатов подчеркнул, что РФ работает на упреждение, не ограничивается формулой «действие-противодействие».

5 мая российский посол в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.

 
