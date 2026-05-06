Российский танкер дрейфует у берегов Кубы из-за блокады США

Принадлежащий России танкер Universal дрейфует в 1 тыс. милях от Кубы с середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса Vortexa.

По данным агентства, судно перевозит около 270 тыс. баррелей дизельного топлива для Кубы.

Находящийся под санкциями корабль может быть задержан военно-морскими силами США, которые патрулируют регион, говорится в сообщении.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления и энергетической блокады со стороны США.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране то островапливный кризис.

Ранее президент Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США.

 
