Госсекретарь США не стал раскрывать свой диджейский псевдоним

Госсекретарь США Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним

Государственный секретарь США Марко Рубио не стал раскрывать свой диджейский псевдоним. Его слова приводит РИА Новости.

«Мой диджейский псевдоним? Вы не готовы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

Несколько дней назад замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в соцсети Х видеоролик с диджей-сетом Рубио на свадьбе. На чьей именно свадьбе госсекретарь США попробовал себя в новой роли, не сообщается.

В издании New York Post отметили, что Рубио часто называют «министром всего» по причине того, что он может совмещать несколько должностей одновременно.

До этого издание Politico назвало Рубио одним из вероятных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США на выборах в 2028 году.

Ранее стало известно о шутливом жесте Рубио на встрече с Лавровым.

 
