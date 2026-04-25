В США назвали вероятного кандидата на пост президента от республиканцев

Politico назвало вероятного претендента на пост президента США в 2028 году

Одним из вероятных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США на выборах в 2028 году в Белом доме считают госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет американское издание Politico.

По информации источников, некоторые доверенные лица действующего главы государства рассматривают Рубио «как серьезного кандидата» на президентских выборах за его подход к урегулированию зарубежных конфликтов и способность избегать политических ловушек. Авторы отмечают, что его «работа по свержению» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «непоколебимая преданность» американскому лидеру укрепили его позиции в Белом доме, в том числе среди сторонников идеологии MAGA (Make America Great Again).

Среди возможных кандидатов на пост президента США также называют и вице-президента Джея Ди Вэнса, однако рейтинг Рубио растет, говорится в материале.

До этого стало известно, что бывший вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году.

