Украина откроет посольство в стране Персидского залива

Украина решила открыть посольство в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает пресс-служба его ведомства.

«Сегодня Украина объявила о своем решении открыть посольство в Манаме», — заявил он.

По словам дипломата, представители Украины и Бахрейна подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами иностранных дел двух стран. Кроме того, стороны договорились углублять двустороннее сотрудничество.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом. Украинский лидер заявил, что в ходе встречи он и монарх «обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива и ключевые вызовы и возможности безопасности».

Также политик отметил, что Киев готов делиться с Бахрейном опытом борьбы с беспилотниками и помочь усилить защиту королевства. Он предложил Аль Халифу заключить сотрудничество в рамках программы Drone Deal.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке.