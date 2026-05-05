Зеленский встретился с королем Бахрейна

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время нашей встречи обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива и ключевые вызовы и возможности безопасности. Говорили об ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации по Ормузскому проливу», — написал Зеленский.

Политик подчеркнул, что Украина готова делиться с Бахрейном опытом борьбы с беспилотниками и помочь усилить защиту страны. Украинский лидер предложил Аль Халифу заключить сотрудничество в рамках программы Drone Deal.

Кроме того, стороны уделили внимание развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства. Также был поднят вопрос о взаимном открытии посольств на Украине и в Бахрейне.

Drone Deal — это международная программа оборонного сотрудничества, инициированная Украиной, направленная на развитие производства беспилотников, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обучение персонала и обмен боевым опытом.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее секретарь СНБО Украины Умеров провел переговоры с Индией и Бахрейном по вопросам сотрудничества.