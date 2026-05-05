Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский встретился с королем Бахрейна

Зеленский обсудил с королем Бахрейна Аль Халифом военное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время нашей встречи обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива и ключевые вызовы и возможности безопасности. Говорили об ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации по Ормузскому проливу», — написал Зеленский.

Политик подчеркнул, что Украина готова делиться с Бахрейном опытом борьбы с беспилотниками и помочь усилить защиту страны. Украинский лидер предложил Аль Халифу заключить сотрудничество в рамках программы Drone Deal.

Кроме того, стороны уделили внимание развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства. Также был поднят вопрос о взаимном открытии посольств на Украине и в Бахрейне.

Drone Deal — это международная программа оборонного сотрудничества, инициированная Украиной, направленная на развитие производства беспилотников, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обучение персонала и обмен боевым опытом.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее секретарь СНБО Украины Умеров провел переговоры с Индией и Бахрейном по вопросам сотрудничества.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!