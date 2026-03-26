Посол Келин: британцы устали от санкций против РФ, которые бьют по их карманам

Жители Великобритании устали от антироссийских санкций. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Посол подчеркнул, что далеко не все британцы разделяют конфронтационный настрой властей в отношении России.

«Ощущается усталость населения от вводимых Лондоном нелегитимных санкций, бьющих в первую очередь по кошелькам самих англичан», — заявил Келин.

По его словам, на этом фоне некоторые политики и общественные деятели Великобритании транслируют альтернативную точку зрения по российскому вопросу. Посол напомнил, что, в частности, к прямому диалогу с Москвой недавно призывало популярное в Британии движение «зеленых».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о запуске петиции в поддержку плана по чрезвычайной энергетической ситуации, включающего отмену антироссийских санкций в сфере энергетики. Филиппо отметил, что отмена ограничительных мер против РФ потребует выхода Франции из ЕС, поскольку именно в Брюсселе принимают решения о санкциях.

В петиции также присутствуют такие требования, как снижение акцизов и НДС, выход из европейского рынка электроэнергии, отказ Франции в какой-либо форме участвовать в конфликте вокруг Ирана и др.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.