Папуашвили: Европа не существовала бы без Победы над фашизмом

Евросоюз не смог бы существовать, если бы не разгром нацизма, весомый вклад в который внесли грузинские воины. Об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Первый канал Грузии».

«Если бы не Победа над фашизмом и если бы не вклад на войне грузин, никакого Евросоюза и Дня Европы бы не существовало», — добавил он.

Папуашвили обратил внимание на то, что в представительство ЕС в Тбилиси каждый год 9 мая организует празднование Дня Европы, но послы европейских стран игнорируют торжества, посвященные победе над фашизмом.

В свою очередь он отметил, что намерен праздновать День Победы, потому что для него этот день является частью грузинской истории, которую нужно помнить. Власти Грузии 9 мая также по традиции отдают дань уважения участникам Великой Отечественной войны и поздравляют ветеранов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что День Победы является главным государственным праздником Российской Федерации, а Вечный огонь — священным символом бессмертия героев Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы).

Также он отметил, что Россия на сегодняшний день продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции (СВО).

