В Грузии обвинили евродепутата в фашизме

Депутат Папуашвили: ЕП видит Грузию только как оружие против России
Депутат Европарламента (ЕП) от Литвы Раса Юкнявичене, символически, перед Днем Победы «проявила фашистский подход» к народу Грузии. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, комментируя очередную антигрузинскую резолюцию, принятую ЕП по инициативе литовского парламентария. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Юкнявичене принадлежит заявление о том, что [правящая партия] «Грузинская мечта» является инфекцией. Это фашистский нарратив. Также она обвинила наших избирателей в голосовании за «Грузинскую мечту», — сказал Папуашвили.

Европарламент видит Грузию только как оружие против России, добавил он.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление республики в объединение. Позднее Европарламент заявил, что Грузия не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока ее правительство не изменит свой курс.

Ранее в ЕС сообщили о готовности ввести санкции против Грузии.

 
