Медведев отметил преемственность бойцов СВО с героями Великой Отечественной войны

Россия на сегодняшний день продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», — сказал он.

Медведев отметил, что россияне — это потомки победителей, которые продолжают их дело — трудятся на благо Родины и сражаются в СВО. Он назвал Россию сильной, независимой и свободной страной.

Кроме того, заместитель председателя Совбеза считает, что для России День Победы является главным государственным праздником, а Вечный огонь — священным символом бессмертия героев Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы).

По его словам, зажигая Вечный огонь, современные россияне выражают благодарность тем, кто в годы войны защитил и отстоял Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право своих потомков на счастливую, благополучную и достойную жизнь.

Ранее в Госдуме рассказали о выплатах ветеранам к 9 Мая.