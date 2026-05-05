В МИД РФ рассказали об удручающих отношениях между ядерными государствами

Отношения между ядерными государствами в настоящее время находятся в удручающем состоянии. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Белоусов, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что «опасения в связи обострением стратегических рисков и повышения уровня ядерной опасности вполне обоснованны».

Накануне посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» являются прямой стратегической угрозой России.

25 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Российская Федерация составит новый список целей для ответных ударов при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции. По его словам, многие европейские лидеры до конца не понимают, на какие риски идет страна, решившая заполучить военные объекты с ядерным оружием.

Ранее Пентагон признал наличие у России крупнейшего ядерного арсенала.