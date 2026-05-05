Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В МИД РФ рассказали об удручающих отношениях между ядерными государствами

МИД России: отношения между ядерными странами находятся в удручающем состоянии
Евгений Одиноков/РИА Новости

Отношения между ядерными государствами в настоящее время находятся в удручающем состоянии. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Андрей Белоусов, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что «опасения в связи обострением стратегических рисков и повышения уровня ядерной опасности вполне обоснованны».

Накануне посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» являются прямой стратегической угрозой России.

25 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Российская Федерация составит новый список целей для ответных ударов при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции. По его словам, многие европейские лидеры до конца не понимают, на какие риски идет страна, решившая заполучить военные объекты с ядерным оружием.

Ранее Пентагон признал наличие у России крупнейшего ядерного арсенала.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!