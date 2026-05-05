Украинский лидер Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая, поскольку вместе с западным миром выступает против Дня Победы. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

«Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы — это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива», — сказал эксперт.

Однако практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений Киев на себя не берет — с какими бы заявлениями он не выступал, добавил Григорьев.

Накануне Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

Зеленский при этом объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.

