В России объяснили, почему ВСУ не будут соблюдать «режим тишины» Зеленского

Украинская сторона не сможет придерживаться «режима тишины», который был объявлен президентом Владимиром Зеленским, потому что не все батальоны находятся под его контролем. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я уверен, что полного режима тишины все равно не случится, потому что Зеленский не контролирует полностью украинские войска. Среди ВСУ есть очень много батальонов, запрещенных в России, таких как «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и прочие нацистские структуры. Они будут делать все, чтобы сорвать и перемирие, и режим тишины», — заявил Кнутов.

Он считает, что киевский режим пытается для Запада выставить себя миротворцем.

«Зеленский очень неуклюже раскритиковал предложение России и взамен выдвинул собственное. Это чистое позерство. На деле же именно российская сторона объявила режим прекращения огня для гуманитарных целей, чтобы все причастные, простые граждане по обе стороны линии боевых действий смогли спокойно отпраздновать День Победы», — сказал он.

Кнутов отметил, что украинская сторона во время собственного «режима тишины» будет решать исключительно вопросы военного характера, связанные с перегруппировкой войск, ротацией и подвозом необходимых вещей на фронт.

Начиная с 00:00 в ночь на 6 мая украинская сторона будет соблюдать «режим тишины». Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал украинский лидер.

