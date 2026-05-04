В ОАЭ сработали противоракетные системы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) реагируют на «ракетную угрозу». Об этом заявило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями, передает РИА Новости.

«Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений», — говорится в сообщении.

В понедельник, 4 мая Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

До этого жители Дубая и соседнего эмирата Шарджа получили на мобильные телефоны предупреждение о ракетной опасности. В уведомлении жителей призвали немедленно найти безопасное место в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

Ранее сообщалось, что британские миллионеры уезжают из Дубая в Милан из-за войны с Ираном.