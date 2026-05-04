В ОАЭ отражают ракетную атаку

ОАЭ перехватили три из четырех крылатых ракет, запущенных со стороны Ирана

Эмиратские военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. Об этом заявили в министерстве обороны ОАЭ в соцсети X.

В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море.

В ведомстве пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

До этого жители Дубая и соседнего эмирата Шарджа получили на мобильные телефоны предупреждение о ракетной опасности. В уведомлении жителей призвали немедленно найти безопасное место в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

В конце апреля власти ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC. Удар нанесли два беспилотника во время прохода судна через Ормузский пролив. Эмиратский МИД заявил, что ОАЭ самым решительным образом осуждают иранское террористическое нападение и выражают крайнее возмущение. В результате атаки никто не пострадал.

