Путин вспомнил о начале карьеры главы «КАМАЗа»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным вспомнил, что руководитель автогиганта начинал свой профессиональный путь с рабочей специальности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?» — поинтересовался российский лидер.

Когогин подтвердил, что работал не только фрезеровщиком, но и токарем, а также отметил, что имеет полноценный разряд и работал мастером. Гендиректор добавил, что его биография формировалась в советское время, когда он поэтапно строил карьеру от рабочих специальностей до руководителя компании.

На встрече Путин и Когогин также обсудили подготовку кадров, в том числе и проект «Передовая инженерная школа», а также обучение студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.

Автомобильная промышленность России сейчас проходит через непростые времена, но «КАМАЗ» с ними справляется. Когогин заявил, что 2022 год стал вызовом для компании, так как «произошла резкая переориентация целей и задач». Он отметил, что политика, которую проводила компания еще до начала спецоперации, была направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» планирует перейти на четырехдневку.