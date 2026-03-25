«КамАЗ» планирует перейти на четырехдневку

Максим Богодвид/РИА Новости

ПАО «КамАЗ» с 1 июля планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю в связи со снижением годового плана производства грузовиков. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что в России рынок тяжелых грузовиков за первые два месяца текущего года сократился на 40% относительно аналогичного прошлогоднего периода. При этом ПАО «КамАЗ» снизило продажи только на 15%, увеличив свою рыночную долю до 37%.

«Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что предприятие уже переходило на четырехдневку в августе 2025 года. Тогда это решение объяснили денежно-кредитной политикой ЦБ и импортом иностранной техники.

Напомним, что в прошлом месяце «КамАЗу» исполнилось 50 лет. 16 февраля 1976 года Камский автомобильный завод выпустил свой первый грузовик — «КамАЗ»-5320. За полвека предприятие собрало более 2 млн машин, став одним из главных производителей грузовых автомобилей.

История «КамАЗа» началась еще в 1967 году, когда на Заводе имени Лихачева в Москве стартовало проектирование нового трехосного грузовика, носившего название ЗиЛ-170. К 1969 году разработка была завершена, однако вместо выпуска модели на собственных мощностях было принято решение передать проект новому заводу.

Ранее Путин наградил почетным знаком коллектив «КамАЗа».

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
