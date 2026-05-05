Путин заявил, что «Камаз» справляется с «неприятными временами»

Путин: автопром проходит через непростые времена, но «Камаз» с ними справляется

Автомобильная промышленность России сейчас проходит через непростые времена, но «Камаз» с ними справляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором «Камаза» Сергея Когогина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Весь автопром проходит через непростые времена, но «Камаз» справляется», — сказал глава российского государства.

Когогин заявил, что 2022 год стал вызовом для компании, так как «произошла резкая переориентация целей и задач».

«Мы столкнулись с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. При «разводе» с партнерами, включая «Даймлер», важно было сохранить работоспособность. Политика, которую проводила компания еще до спецоперации, была направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию», — сказал он.

До этого Владимир Путин в ходе церемонии открытия транспортных объектов в российских регионах заявил, что компания «КамАЗ» активно развивается и твердо стоит на ногах, несмотря на сложности.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» планирует перейти на четырехдневку.