Путин поблагодарил «КамАЗ» за то, что компания «твердо стоит на ногах»

Путин: несмотря на сложности, КАМАЗ твердо стоит на ногах и развивается

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия транспортных объектов в российских регионах заявил, что компания «КамАЗ» активно развивается и твердо стоит на ногах, несмотря на сложности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Я бы хотел поблагодарить трудовой коллектив, руководство «КамАЗа» за то, что, несмотря на известные сложности, «КамАЗ» твердо стоит на ногах, развивается и участвует в крупных, современных проектах, как этот», — сказал глава российского государства.

После доклада представителя «КамАЗа» Путин пожелал компании успехов.

31 Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». В проекте участвовал в том числе «КамАЗ». Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы.

Ранее сообщалось, что Минтранс с 2027 года разрешит использовать беспилотные автомобили в России.