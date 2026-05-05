Стало известно о сигнале Трампа Украине по решению конфликта

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о том, что Украина продолжает терять территории в конфликте с Россией, послал Киеву политический сигнал о необходимости ухода с Донбасса, однако власти Украины не воспримут его. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Киев делает ставку на долгосрочную войну, что эта война будет идти такими же вялотекущими темпами. За это готовы платить европейцы, они оплатили недавно – чек в 90 миллиардов евро, кредит дали Украине. Поэтому это некий такой сигнал [от Трампа Киеву], который, к сожалению, скорее всего, не пройдет», — отметил аналитик.

По мнению Блохина, Трамп на фоне неопределенной ситуации вокруг Ирана «каких-то попыток на украинском треке особо предпринимать не будет».

«Я думаю, что он может вернуться к этому урегулированию только тогда, когда никаких особых дел у него не будет», — сказал американист.

До этого Трамп заявил, что Украина теряет территории в ходе конфликта с Россией. При этом Трамп назвал смехотворной передачу Киеву вооружений на $350 миллиардов при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.

Ранее Писториус объяснил слова Мерца о потере Украиной территорий.