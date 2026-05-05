Военный эксперт: Зеленский сбежит из Киева 9 мая

В случае провокаций со стороны Киева 9 мая, ответ России будет адекватным: удары последуют по центрам принятия решений — Минобороны, Генштабу, Верховной раде и прочим. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Украинский лидер Владимир Зеленский, как считает эксперт, понимает, что атака Киева 9 мая, если она произойдет, вызовет мощный ответ, и потому будет тщательно прятаться — возможно, во Львовской области.

«Смоется подальше от центра Киева. На определенном расстоянии, на немалом расстоянии от Киева есть еще с советских времен запасные командные пункты заглубленные. Я думаю, что он может смыться туда», — сказал Баранец.

Российская разведка имеет представление об этих пунктах, подчеркнул он.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.

