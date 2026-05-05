Telegraph: Стармера не допустили к предвыборной кампании из-за ненависти к нему

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от избирательной компании правящей Лейбористской партии из-за того, что к нему испытывают «глубокую ненависть». Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, Стармер имеет крайне «токсичный образ», и поэтому лейбористы стараются от него дистанцироваться.

«Он (Стармер. — «Газета.Ru») действительно токсичен. К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; <...>. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека. У Стармера нет последователей, у него только враги», — заявил один из собеседников здания.

Авторы публикации пишут, что Стармер за последние два месяца принял участие в 11 агитационных мероприятиях, в то время как лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок совершила 41 аналогичную поездку, а лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж — 71 поездку.

5 мая член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоро может покинуть свой пост.

По словам сенатора, накануне муниципальных выборов в Британии родная лейбористская партия отстранилась от премьера в регионах из-за токсичности его образа. Он отметил, что лейбористы теперь действуют сами по себе, отдельно от главы правительства. Пушков добавил, что это вряд ли поможет партии на выборах, и предположил, что Стармеру осталось быть в кресле премьера недолго.

