Военный эксперт предрек крах Киева при попытке провокаций на 9 мая

Преждевременно говорить, каким будет ответ России в случае провокаций Киева на 9 мая, но удар будет «болезненным» и «прервет вообще, в принципе, существование дальнейшего государства Украина». Такое мнение высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«И просто ВСУ, которые не будут иметь скоординированного управления, вот, они будут сдаваться просто пачками и частями», — считает аналитик.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в свою очередь предположил, что на возможный срыв Парада Победы в Москве последует ответ, который будет зависеть от масштабов удара.

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны противника. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали удар по Банковой в случае провокаций 9 мая.