Одно решение Фицо назвали «унижением» Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо «унизил» украинского лидера Владимира Зеленского, усомнившись в необходимости посещать Киев. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь, ожидаемо, Фицо в Киев, конечно, не поедет, да и его слова про «дешевые жесты» должны стать для тебя холодным душем», — сказал Соскин.

По его оценкам, Владимир Зеленский «зря катался в Ереван» на VIII саммит Европейского политического сообщества. Украинский лидер уже успел «пропиариться» на договоренностях о якобы визите Фицо, однако его отказ стал болезненным ударом, считает эксперт.

«Это просто фиаско для Зеленского. Я считаю, что это личное поражение украинского диктатора. Абсолютная тупость и глупость», — заявил Соскин.

Накануне газета Dennik N обратила внимание, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо больше не говорит о встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, предпочитая организовать совместные переговоры в Братиславе. Фицо подчеркнул, что у него нет причин делать «дешевые жесты».

