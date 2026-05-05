В ЕС призовут бороться с бедностью, но без дополнительного финансирования

Politico: Еврокомиссия призовет бороться с бедностью в ЕС, но не выделит средств

Европейская комиссия (ЕК) призовет страны — члены регионального содружества активнее бороться с бедностью, однако не выделит новых средств на соответствующие мероприятия. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на проект ЕК.

По информации издания, в прошлом году 92,7 млн жителей Европейского союза (ЕС) находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Это количество составляет около 21% от всего населения.

«ЕК уже в среду (6 мая. — «Газета.Ru») призовет страны ЕС искоренить бедность, утверждая, что правительства могут найти средства для действий, если будут более эффективно использовать уже существующие фонды Евросоюза», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что инициатива Еврокомиссии не предполагает нового финансирования. В связи с этим эксперты предупреждают, что ЕК не сможет добиться положительного результата в борьбе с бедностью.

