Армения и ЕС подписали два документа о партнерстве

Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

Армянская сторона подписала с Евросоюзом (ЕС) два документа в рамках саммита Армения — ЕС в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Замглавы МИД республики Ваан Костанян и директор по Восточному соседству и Турции Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Адриен Кирали подписали документ о запуске Партнерства в области связанности (connectivity partnership — партнерство, направленное на создание транспортных, цифровых и энергетических коридоров между регионами).

Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс предварительно подписали рабочее соглашение между пограничным ведомством ЕС и МВД республики.

4–5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где планируют обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите участвуют представители около 50 стран. Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Армении.

Ранее Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна.