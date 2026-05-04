Фицо отказался делать «дешевые жесты» после встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо больше не говорит о встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, предпочитая организовать совместные переговоры в Братиславе. Об этом пишет издание Dennik N.

«Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Поэтому попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты», — сказал Фицо.

При этом, отмечается в материале, ранее премьер Словакии заявлял о готовности посетить Украину.

«Если бы я поговорил с президентом Зеленским подольше, мы бы обнаружили, что у нас диаметрально противоположные взгляды. У меня другое мнение по поводу войны, нефти, по поводу того, следует ли им предоставлять кредиты», — отметил политик.

4 мая на VIII саммите Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо провели переговоры. При этом 2 мая после после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским Фицо заявлял, что, несмотря на разногласия, Братиславы и Киева по некоторым темам, поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

