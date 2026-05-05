«Планирует провокации»: стало известно, зачем Зеленский объявил «режим тишины»

Килинкаров: режим тишины перед 9 Мая нужен Зеленскому для последующих провокаций
Решение украинского лидера Владимира Зеленского объявить «режим тишины» в ночь на 6 мая говорит о подготовке Украины к провокациям против России на День Победы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров.

«Объявляет с 5 на 6 мая. Почему? Он объяснить не удосужился. Я думаю, это нежелание принимать российское перемирие. Я думаю, что на 9 Мая, конечно, украинская сторона (даже тут не столько украинская сторона, сколько, наверное, все-таки британцы) будет планировать серьезные масштабные провокации. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений... Отказался от режима перемирия со стороны России и [будет] проводить все запланированные провокации на 9 Мая», — подчеркнул он.

Килинкаров также обратил внимание на важность жесткого ответа со стороны России в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве.

«Я бы хотел, чтобы на самом деле угрозы, которые звучат в адрес украинской стороны, они все-таки не оставались просто угрозами», — отметил он.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

При этом 4 мая Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая.

 
