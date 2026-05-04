Президент Финляндии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб: конфликт на Украине не закончится в 2026 году

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2026 году. Его слова со встречи с чешским лидером Петром Павелом приводит «Укринформ».

Он заявил, что сейчас рассматриваются три базовых сценария. В первом конфликт Москвы и Киева продолжится, во втором стороны заключат мирное соглашение, а в третьем одна из них будет уничтожена.

«Мы считаем, что в этом году первый сценарий самый вероятный, и мы действительно видим гораздо более сильную Украину сейчас», — сказал Стубб.

До этого Стубб заявил, что был слишком оптимистичен в отношении мирного соглашения по Украине, и сейчас его позиция изменилась. Президент Финляндии уточнил, что самой надежной гарантией безопасности для Украины является ее армия, состоящая из 800 тысяч «хорошо вооруженных военнослужащих». По его оценке, «европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас».

