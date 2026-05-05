Евродепутат назвал неформальные контакты единственным каналом общения с РФ
Неформальные контакты евродепутатов с парламентариями РФ остаются, по сути, единственным каналом общения институтов Евросоюза с Россией. Об этом сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он отметил, что главная цель заключается в том, чтобы создать площадку для диалога между сторонами в трудные времена.

«Мы делаем это посредством видеоконференций и личных встреч. Идея состоит в том, чтобы обмениваться идеями, понимать и обсуждать позиции друг друга в конфиденциальной обстановке», — уточнил Картайзер.

По его словам, опыт показывает, что обе стороны ценят этот диалог и осознают его уникальный характер.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель не вернется к нормальным отношениям с Москвой даже после окончания конфликта на Украине.
Она также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Глава дипломатии ЕС призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» РФ и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Ранее Дмитриев предрек возобновление контактов ЕС с Россией.

 
