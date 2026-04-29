Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«В Евросоюзе будет очень тяжело»: Дмитриев предрек возобновление контактов ЕС с Россией

Roman Naumov/Global Look Press

Страны Евросоюза в июле-августе 2026 года инициируют возобновление экономических связей с Россией из-за экономических проблем. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

«Мое предсказание: что в июле-августе в Евросоюзе будет очень тяжело», — сказал Дмитриев на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, европейские страны захотят возобновить сотрудничество с Россией, которая продолжит взаимодействие с ЕС на выгодных для себя условиях.

26 апреля Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По его словам, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

В начале апреля Дмитриев допустил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

Ранее Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!