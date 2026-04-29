Страны Евросоюза в июле-августе 2026 года инициируют возобновление экономических связей с Россией из-за экономических проблем. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

«Мое предсказание: что в июле-августе в Евросоюзе будет очень тяжело», — сказал Дмитриев на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, европейские страны захотят возобновить сотрудничество с Россией, которая продолжит взаимодействие с ЕС на выгодных для себя условиях.

26 апреля Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По его словам, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

В начале апреля Дмитриев допустил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

Ранее Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста.