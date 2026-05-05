Трамп планирует остаться на посту президента после окончания срока

Трамп заявил, что покинет пост президента лишь через 8-9 лет
Kylie Cooper/Reuters

Дональд Трамп допустил, что может покинуть пост президента США только через восемь-девять лет. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего бизнеса, пишет ТАСС.

Говоря о программах, которые, по его словам, будут действовать в течение десяти лет, Трамп отметил: «мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться».

При этом 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает срок пребывания президента в должности двумя сроками. Несмотря на это, действующий лидер неоднократно высказывался о возможности баллотироваться на третий срок. Аналогичные предположения осенью прошлого года озвучивал и бывший ключевой политический стратег Трампа Стив Бэннон.

Трамп второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года: он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Впервые он руководил администрацией США в 2017–2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

 
