В Финляндии объяснили, почему не сбивают дроны у границы с РФ

Финские военные опасаются сбивать беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны, из-за близости российской границы. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление Вооруженных сил Финляндии.

«В мирное время невозможно перехватывать беспилотники на границе и в воздушном пространстве другой страны», — подчеркнули в ВС.

Накануне в финском воздушном пространстве были замечены два неопознанных дрона: один — рано утром в Виролахти, второй — у побережья острова Улко-Таммио.

ВВС Финляндии запросили установление временной зоны авиационного ограничения в районе юго-восточной границы государства. Она действовала шесть часов.

По словам депутата от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела, в Финляндии ожидают новых инцидентов с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками.

Ранее премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства страны.

 
