Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно о секретном досье Чубайса на врагов и друзей

«Царьград»: Чубайс долгое время собирал секретное досье на врагов и друзей
Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс долгое время собирал секретное досье на знакомых. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на источники.

По данным издания, Чубайс якобы записывал информацию обо всех из своего окружения — и врагах, и друзьях, и должниках. Автор материала предположил, что именно эти «секретные папки» позволили экс-главе «Роснано» безопасно покинуть Россию весной 2022 года — до того, как его пригласили к следователю в рамках расследования уголовного дела о хищениях в госкорпорации.

Кроме того, в «Царьграде» допустили, что в какой-то момент Чубайсу может потребоваться от этих людей не просто некая «чувствительная информация», а реальные действия. Автор публикации допустил, что в таком случае Чубайс сможет стать «кукловодом», используя в качестве давления угрозы и шантаж.

До этого Чубайс открыто заявил, что является оппозиционером, и обратился в Федеральный суд Канады с требованием снять с него санкции. По данным «Ъ», к иску он приложил свою автобиографию, в которой написал об исторической оппозиции российскому президенту, протестах против специальной военной операции и вынужденном отъезде из страны в 2022 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему россияне не любят Чубайса.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!