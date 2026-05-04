Зеленский раскрыл подробности встречи с Фицо в Ереване

Зеленский и Фицо в Ереване договорились о сотрудничестве и обмене визитами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

По его словам, стороны договорились о «сотрудничестве в разных сферах», об «обмене визитами в Киев и Братиславу», а также коснулись вопросов членства Украины в Евросоюзе. Политик подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать в этом.

Зеленский прибыл в Ереван на VIII саммит Европейского политического сообщества. В своем выступлении он, в частности, заявил о необходимости разработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта и отметил, что ЕС должен участвовать в переговорах по Украине.

Между тем Фицо заявил, что, если бы его встреча с Зеленским была более продолжительной, они бы поняли, что имеют «диаметрально противоположные взгляды» на украинский конфликт, в частности касательно предоставления военных кредитов для Киева или поставок бесплатного оружия.

Ранее Фицо отказался возобновить аварийные поставки электричества на Украину.