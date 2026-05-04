Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский раскрыл подробности встречи с Фицо в Ереване

Зеленский и Фицо в Ереване договорились о сотрудничестве и обмене визитами
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

По его словам, стороны договорились о «сотрудничестве в разных сферах», об «обмене визитами в Киев и Братиславу», а также коснулись вопросов членства Украины в Евросоюзе. Политик подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать в этом.

Зеленский прибыл в Ереван на VIII саммит Европейского политического сообщества. В своем выступлении он, в частности, заявил о необходимости разработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта и отметил, что ЕС должен участвовать в переговорах по Украине.

Между тем Фицо заявил, что, если бы его встреча с Зеленским была более продолжительной, они бы поняли, что имеют «диаметрально противоположные взгляды» на украинский конфликт, в частности касательно предоставления военных кредитов для Киева или поставок бесплатного оружия.

Ранее Фицо отказался возобновить аварийные поставки электричества на Украину.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!