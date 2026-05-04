В России не верят в успех новой операции США против Ирана

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом операция по выводу судов из Ормузского пролива, скорее всего, окончится «воздуханством», поскольку у Штатов нет сил для реальной военной операции, но и соглашаться на условия Тегерана они не хотят. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Они будут пытаться показывать, что они якобы имеют возможность осуществлять такую большую морскую операцию. При этом приближаться к Ормузскому проливу, я думаю, они вряд ли осмелятся. Как мы видим, они уже туда пытались отправить два эсминца не так давно, и как только эти эсминцы столкнулись с иранскими катерами и увидели один иранский дрон, они развернулись и отправились восвояси, потому что нормальной, толковой защиты от этих наступательных вооружений Ирана у американцев не имеется. У Соединенных Штатов сейчас, как мы знаем, большие проблемы с противоракетами, с ракетами для ПВО», — отметил американист.

Вашингтон стремится в контексте войны с Ираном найти выход из безвыходного состояния. Возобновлять боевые действия против Ирана – это смертный приговор для президента Дональда Трампа, так как его рейтинги уже упали до 33%, а цены на топливо в Штатах выросли примерно в два раза. При этом и согласиться на условия Ирана по решению конфликта США тоже не могут, указал политолог.

«Скорее всего, это все снова обернется каким-то воздуханством», — сказал эксперт.

По словам Дудакова, для США в целом и Пентагона в частности потеря хотя бы одного эсминца станет серьезной репутационной потерей, поэтому у Штатов мало шансов провести успешную операцию «Свобода».

На этом фоне, напомнил политолог, десятки иранских танкеров смогли пройти через Ормузский пролив с отключенными транспондерами, и американцы им помешать не смогли.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.