Буданов заявил о способности Украины захватить Приднестровье

Украина не сможет взять под контроль Приднестровье «без единого выстрела», а сценарий вооруженного захвата региона является «преждевременным». Об этом в интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

«Без единого выстрела — я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, можем ли мы это сделать, конечно, можем. С выстрелами, но можем», — заявил Буданов

Глава офиса Зеленского заявил, что, по данным украинской разведки, «Россия не отказывается от плана активизировать действия в Приднестровье», и Украина «знает» об этом и «должна реагировать». Однако Буданов подчеркнул, что это «стандартный военный подход».

«Я назвал бы это войной страхов. Россияне боятся за свой контингент и хотят предпринять хоть какие-то меры для того, чтобы его хоть как-то усилить, чтобы он был в готовности как-то реагировать, если с ним что-либо произойдет. Украина также видит их деятельность», — сказал он.

По словам Буданова, вывод российского контингента из Приднестровья на данном этапе не является предметом мирных переговоров по Украине. При этом глава офиса президента Украины подчеркнул, что «сам факт» нахождения российских войск в Приднестровье «неоднократно упоминался» на переговорах «в абсолютно разных контекстах». Буданов отметил, что Россия хочет сохранить контингент, а Украина считает, что «он там лишний».

«Это только упоминается в том или ином контексте. Мы не ведем переговоров о нахождении или выводе российского контингента оттуда. Нам хватает пока фронта на востоке и севере нашей страны. В контексте войны это упоминается, потому что для нас это угроза, россияне видят от нас для этого контингента угрозу, поэтому в контексте это есть. Но это не является принципиальным вопросом сейчас», — отметил он.

В апреле замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Россия якобы намерена создать буферную зону в Винницкой области Украины, со стороны Приднестровской Молдавской Республики.

Также в апреле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Киев усиливает меры безопасности на границе с Приднестровьем.

16 апреля власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Кроме того, в апреле заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров по Приднестровью в формате «пять плюс два».

