В России ужесточат требования к наблюдателям на выборах

Минюст разработал поправки об ужесточении требований к наблюдателям на выборах

Гражданин, согласившийся выступить наблюдателем на выборах от одного кандидата, партии или общественной организации, не сможет выполнять аналогичные обязанности от другого участника голосования. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По предлагаемым изменениям, субъект, который назначает наблюдателя, заранее должен будет получить письменное согласие человека на такую общественную обязанность.

В случае выявления назначения гражданина наблюдателем на несколько разных участков для голосования избирательная комиссия будет запрашивать у партий, кандидатов и общественных организаций копии согласия. При выявлении задвоения наблюдателю запретят работать на текущих выборах.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод подчеркнул, что поправки создадут дополнительные условия для повышения прозрачности выборов. По его словам «двойников» могут использовать с целью давления на комиссии, срыва процесса или имитации массовости.

«Выдвижение наблюдателя от одного субъекта будет способствовать повышению доверия к наблюдателю как к независимому арбитру, а также минимизировать риски конфликтов интересов», — объяснил Брод.

