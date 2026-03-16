Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России ужесточат требования к наблюдателям на выборах

Минюст разработал поправки об ужесточении требований к наблюдателям на выборах
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Гражданин, согласившийся выступить наблюдателем на выборах от одного кандидата, партии или общественной организации, не сможет выполнять аналогичные обязанности от другого участника голосования. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По предлагаемым изменениям, субъект, который назначает наблюдателя, заранее должен будет получить письменное согласие человека на такую общественную обязанность.

В случае выявления назначения гражданина наблюдателем на несколько разных участков для голосования избирательная комиссия будет запрашивать у партий, кандидатов и общественных организаций копии согласия. При выявлении задвоения наблюдателю запретят работать на текущих выборах.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод подчеркнул, что поправки создадут дополнительные условия для повышения прозрачности выборов. По его словам «двойников» могут использовать с целью давления на комиссии, срыва процесса или имитации массовости.

«Выдвижение наблюдателя от одного субъекта будет способствовать повышению доверия к наблюдателю как к независимому арбитру, а также минимизировать риски конфликтов интересов», — объяснил Брод.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
