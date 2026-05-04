Путин поддержал участие главы Мордовии Здунова в предстоящих выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Мордовии Артему Здунову успехов на предстоящих выборах руководителя региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 4 мая, Путин и Здунов провели встречу. Глава Мордовии доложил российскому лидеру о социально-экономической обстановке в республике.

Кроме того, Здунов выразил желание продолжить работу в регионе и отметил, что хотел бы заручиться поддержкой Путина в вопросе участия в предстоящих выборах руководителя Мордовии. Президент, в свою очередь, поддержал выдвижение нынешнего главы республики в качестве кандидата.

«У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов», — сказал российский лидер.

20 сентября 2026 года состоится единый день голосования, в который пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц не менее семи субъектов страны. Также гражданам предстоит выбрать депутатов законодательных органов 39 регионов.

Ранее в РФ решили ужесточить требования к наблюдателям на выборах.