Британии предъявили условия для доступа к внутреннему рынку ЕС

Европейский союз (ЕС) потребовал от Великобритании ежегодных выплат, если королевство хочет получить доступ к внутреннему рынку регионального содружества. Об этом сообщила газета The Times.

В материале уточняется, что Брюссель хочет, чтобы Лондон принял данное условие на летнем саммите. При положительном решении стороны начнут переговоры о дальнейшей интеграции.

«Европейские переговорщики ясно дали понять, что выплата денежных средств, которая должна составить около £1 млрд (порядка 100,9 млрд рублей. — «Газета.Ru»), является условием дальнейшего доступа к единому рынку», — отметили авторы публикации.

В мае 2025 года ЕС и Соединенное королевство достигли соглашения по перезагрузке отношений. Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на источники, Лондон пошел на уступки в области рыболовства, чтобы добиться послаблений в ветеринарном контроле своей продукции, поступающей на внутренний рынок регионального содружества. Соглашение между Великобританией и Европейским союзом рассчитано на 12 лет.

Ранее в Великобритании признали, что выход из ЕС негативно повлиял на экономику страны.

 
