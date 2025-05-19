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Британия и Евросоюз достигли соглашения по перезагрузке отношений

Sky News: Британия и Евросоюз согласовали сделку по перезагрузке отношений
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Global Look Press

Великобритания и Евросоюз (ЕС) достигли соглашения по перезагрузке отношений. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Лондон пошел на уступки в области рыболовства, чтобы добиться послаблений в ветеринарном контроле продукции.

По информации Sky News, соглашение между Британией и Европой рассчитано на 12 лет. Оно позволит европейским рыбакам ловить рыбу в британских водах. При этом Лондон не уменьшит свои квоты, а Брюссель не увеличит свои. Договоренность уже одобрена послами Евросоюза.

Вместе с тем стороны решили продолжить обсуждение программы молодежной мобильности, которая выгодна Евросоюзу. Журналисты считают, что это может быть связано с успехом Лондона, который выступал против восстановления упрощенного передвижения граждан ЕС и более легкого получения виз для молодежи после Brexit.

14 мая газета Financial Times сообщила, что переговоры о перезагрузке отношений между Великобританией и Евросоюзом усложняются из-за требований Лондона.

Ранее Франция решила ограничить Британии доступ к кредитам ЕС.

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