В Британии заявили о намерении сблизить отношения с Евросоюзом

Великобритания начнет сближать свои отношения с Европейским союзом (ЕС) в связи с тем, что выход из регионального содружества негативно повлиял на экономику королевства. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Глава правительства выступил в Лондоне с речью, посвященной текущей экономической ситуации в Соединенном Королевстве. В ней он отметил, что Великобритании следует «принять реальность».

«Та сделка о Brexit, которая у нас на руках, нанесла значительный ущерб нашей экономике. Поэтому для экономического возрождения мы должны снижать трения и двигаться в сторону более тесных отношений с ЕС», — сказал Стармер.

По его мнению, Лондон должен «проявить зрелость». В то же время премьер-министр выразил уверенность, что Великобритании и ЕС придется пойти на взаимные уступки ради сближения отношений.

Соединенное Королевство официально вышло из Европейского союза в ночь на 1 февраля 2020 года. Страна являлась членом регионального содружества в течение 47 лет и осуществила Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.

Ранее Великобритания и ЕС согласовали сделку по перезагрузке отношений.