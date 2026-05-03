Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский и Стармер обсудили, как бороться с «теневым флотом» России

Зеленский и Стармер обсудили на встрече в Ереване ослабление России

Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что на встрече с британским премьером Киром Стармером в Армении обсудил «ослабление России».

Украинский лидер рассказал, что политики говорили о борьбе с «теневым флотом» (танкерами, перевозящими российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) и продолжении давления на Россию, а также о необходимости создания в Европе совместной системы противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны РФ.

»Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате», — отметил глава республики.

В Ереване 4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоится отдельная сессия, посвященная Украине. Мероприятие посетят около полусотни представителей различных государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

Депутат Госдумы Алексей Толмачев заявил «Газете.Ru», что саммит является попыткой французских и армянских властей поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». По его мнению, «Армения может повторить судьбу Украины».

Ранее Зеленский разочаровался в президенте США и начать менять стратегию.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!