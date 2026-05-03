Зеленский и Стармер обсудили, как бороться с «теневым флотом» России

Зеленский и Стармер обсудили на встрече в Ереване ослабление России

Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что на встрече с британским премьером Киром Стармером в Армении обсудил «ослабление России».

Украинский лидер рассказал, что политики говорили о борьбе с «теневым флотом» (танкерами, перевозящими российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) и продолжении давления на Россию, а также о необходимости создания в Европе совместной системы противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны РФ.

»Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате», — отметил глава республики.

В Ереване 4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоится отдельная сессия, посвященная Украине. Мероприятие посетят около полусотни представителей различных государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

Депутат Госдумы Алексей Толмачев заявил «Газете.Ru», что саммит является попыткой французских и армянских властей поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». По его мнению, «Армения может повторить судьбу Украины».

