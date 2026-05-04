В МИД РФ заявили, что на Балтике существует риск повреждения подводной инфраструктуры

Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов рассказал РИА Новости, что существует риск умышленного повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.

«Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике», — поделился дипломат.

Он добавил, что целью провокации могут стать «резонансные информационные вбросы» о загрязнении окружающей среды. Это может стать предлогом для введения неких не предусмотренных международным правом «зон безопасности».

23 марта в МИД РФ сообщили, что случаи разбоя и беспредела в Балтийском море не останутся без реакции РФ с использованием всех необходимых средств.

В ведомстве отметили, что некоторые европейские государства, в частности Франция, Швеция и Финляндия, останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда под предлогом нарушения «международных» санкций.

Кроме того, ради достижения цели лишить Россию доходов от международной торговли в Евросоюзе изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве и под прикрытием которого осуществляется разбой на морских коммуникациях, говорится в публикации.

Ранее береговая охрана Швеции перехватила танкер, шедший под коморским флагом.

 
