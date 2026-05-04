В Британии оценили уровень угрозы в Ормузском проливе

Reuters

Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на Объединенный морской информационный центр (JMIC).

UKMTO сообщило, что морякам рекомендуется координировать свои действия с властями Омана посредством радиосвязи и рассмотреть возможность прокладки маршрута через территориальные воды страны к югу от зоны разделения движения, где США создали зону повышенной безопасности.

3 мая президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

В Иране предупредили, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

Ранее журналист Богданов заявил, что Трамп выбрал неудачное название для операции в Ормузском проливе.

 
