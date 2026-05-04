Президент США Дональд Трамп не простит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ударов беспилотников по территории России. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

СМИ ранее писали, что представители президента США не спешат в Киев, потому что они якобы не видят смысла в этом. Христофору предположил, что Трамп просто мстит Зеленскому за удары по российской территории, что влияет на рост цен на нефть.

Эксперт добавил, что американский президент, по всей видимости, не планирует закрывать глаза на поведение Зеленского, поэтому вопрос мирного урегулирования на Украине «повис в воздухе».

До этого издание Politico писало, что Зеленский отчаялся убедить Вашингтон поддержать Киев в военном конфликте с РФ, поэтому приступил к разработке новой стратегии.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над 14 регионами России.

Ранее президент США назвал урегулирование конфликта на Украине непростой задачей.