Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

ЕС рассказали, что ждет Зеленского после ударов беспилотниками по России

Журналист Христофору: Трамп не простит Зеленскому ударов БПЛА по регионам России
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Дональд Трамп не простит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ударов беспилотников по территории России. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

СМИ ранее писали, что представители президента США не спешат в Киев, потому что они якобы не видят смысла в этом. Христофору предположил, что Трамп просто мстит Зеленскому за удары по российской территории, что влияет на рост цен на нефть.

Эксперт добавил, что американский президент, по всей видимости, не планирует закрывать глаза на поведение Зеленского, поэтому вопрос мирного урегулирования на Украине «повис в воздухе».

До этого издание Politico писало, что Зеленский отчаялся убедить Вашингтон поддержать Киев в военном конфликте с РФ, поэтому приступил к разработке новой стратегии.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над 14 регионами России.

Ранее президент США назвал урегулирование конфликта на Украине непростой задачей.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!