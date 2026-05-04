В Италии назвали главный источник русофобии в Европе

Политик Торрембини: все русофобские заявления идут в основном из Лондона
Все русофобские заявления идут главным образом из Лондона, а также Берлина. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

По его словам, Британия и Германия следят за тем, чтобы остальные страны по части русофобских настроений под них подстраивались.

Торрембини назвал англичан «большими мастерами» по части провокационной пропаганды и напомнил, что об этом в своих произведениях упоминал еще писатель Джордж Оруэлл.

Политик также отметил, что сейчас идет так называемая «Большая игра» — продолжается геополитическое соперничество между Россией и Британией за господство в Центральной Азии.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется, используя антироссийскую и русофобскую риторику как повод для консолидации. По его словам, в действиях европейских государств прослеживаются шаги конфронтационного характера.

Ранее в Германии заявили об открытом призыве к войне с Россией.

 
