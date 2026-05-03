Песков объяснил, для чего ЕС нужна «показная русофобия»

Григорий Сысоев/РИА Новости

Евросоюз мобилизуется, используя антироссийскую и русофобскую риторику как повод для консолидации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Европейские страны, по мнению представителя Кремля, готовы увеличивать расходы на военное строительство.

«Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — сказал он.

Песков также добавил, что в действиях европейских государств прослеживаются шаги конфронтационного характера.

В конце апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний, в том числе шесть китайских.

