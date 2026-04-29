Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии заявили об открытом призыве к войне с Россией

Дагделен: призыв «Зеленых» в Бундестаге о захвате танкеров России грозит войной
Piotr Piatrouski/Shutterstock/FOTODOM

Призыв немецкой парти «Зеленых» использовать военно-морские силы (ВМС) против российских нефтяных танкеров может привести к войне. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.

Она отметила, что представители партии требуют в Бундестаге, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО.

«Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну», — написала Дагделен.

Она обратила внимание, что те же «Зеленые» открыто поддерживают поставки оружия в Израиль. Эксперт подчеркнула, что подобная «моральная распущенность и русофобия» представителей партии опасны для общества.

Захват танкеров так называемого «теневого флота» России также обсуждают Великобритания, страны Прибалтики и ряд других государств Европы. По данным Bloomberg, они хотят координировать действия с США и захватить «как можно больше» танкеров, находящихся под санкциями, чтобы в дальнейшем продавать нефть с захваченных судов. Как стало известно агентству, основной целью является сокращение доходов России от продажи нефти.

Ранее в МИД предостерегли Запад от попыток «запереть» российский флот.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!