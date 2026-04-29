Призыв немецкой парти «Зеленых» использовать военно-морские силы (ВМС) против российских нефтяных танкеров может привести к войне. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.

Она отметила, что представители партии требуют в Бундестаге, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО.

«Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну», — написала Дагделен.

Она обратила внимание, что те же «Зеленые» открыто поддерживают поставки оружия в Израиль. Эксперт подчеркнула, что подобная «моральная распущенность и русофобия» представителей партии опасны для общества.

Захват танкеров так называемого «теневого флота» России также обсуждают Великобритания, страны Прибалтики и ряд других государств Европы. По данным Bloomberg, они хотят координировать действия с США и захватить «как можно больше» танкеров, находящихся под санкциями, чтобы в дальнейшем продавать нефть с захваченных судов. Как стало известно агентству, основной целью является сокращение доходов России от продажи нефти.

Ранее в МИД предостерегли Запад от попыток «запереть» российский флот.