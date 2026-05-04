В Лиме расследуют жалобы на отправку перуанцев в зону боевых действий

Сергей Бобылев/РИА Новости

Специализированные прокуратуры в Лиме и Лима-Норте расследуют дела о предполагаемой торговле людьми после жалоб родственников перуанцев о том, что они оказались в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Как пишет издание Infobae, родственники говорят, что перуанцам предлагали работать в сфере безопасности, однако их обманом заманили в зону российско-украинского конфликта. Жалобы поступили как минимум от 135 семей.

Власти Перу обратились к своему послу в Москве для налаживания диалога с российской стороной.

В российском посольстве, в свою очередь, заявили, что готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы как можно быстрее получить информацию о перуанцах, «подписавших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России».

23 марта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ ударили по седьмой погранзаставе в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники.

Лебедев добавил, что, вероятно, наемники были из контингента африканских стран, связанных с французским легионом.

Ранее стало известно, сколько кубинские женщины получают за службу в ВСУ.

 
